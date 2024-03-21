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19:27, 21 марта 2024Россия

Песков рассказал об общении его семьи с близкими с Украины

Песков рассказал, что его жена полтора года не общалась с близкими с Украины

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Татьяна Навка, жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова полтора года не общалась с близкими с Украины. Слова представителя Кремля приводит Telegram-канал «Аргументы и факты».

По его словам, после того, как близкие подруги его жены уехали с Украины, их общение восстановилось.

«Для нее это было очень больно, потому что они ее отвергли. Между ними словно образовалась каменная стена. Но потом ее подруги уехали. Теперь они живут в Европе и не хотят возвращаться на Украину. И общение восстановилось», — пояснил он.

Сейчас, отметил представитель Кремля, его супруга в разговоре с подругами пытается обходить тем, на которые на данный момент они не могут найти ответы.

Песков также выразил уверенность в том, что общение между украинцами и русскими обязательно восстановится.

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      Никита Абрамов
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