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13:47, 14 декабря 2023Россия

Путин рассказал о службе детей своих знакомых в ЧВК

Путин рассказал, что дети его знакомых служили в ЧВК

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией, рассказал, что дети его знакомых служили в частных военных компаниях (ЧВК). «Лента.ру» ведет трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» во «ВКонтакте».

«Среди близких моих связей дети служили в частных военных компаниях, некоторые из них отдали жизнь за родину», — заявил глава государства, отвечая на вопрос бывшего бойца ЧВК Сергея Соболева из Новосибирской области, который пожаловался, что не может получить статус ветерана боевых действий.

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      Константин Лысяков
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