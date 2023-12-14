Путин рассказал о службе детей своих знакомых в ЧВК

Путин рассказал, что дети его знакомых служили в ЧВК

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией, рассказал, что дети его знакомых служили в частных военных компаниях (ЧВК). «Лента.ру» ведет трансляцию программы «Итоги года с Владимиром Путиным» во «ВКонтакте».

«Среди близких моих связей дети служили в частных военных компаниях, некоторые из них отдали жизнь за родину», — заявил глава государства, отвечая на вопрос бывшего бойца ЧВК Сергея Соболева из Новосибирской области, который пожаловался, что не может получить статус ветерана боевых действий.