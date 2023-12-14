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13:33, 14 декабря 2023Россия

Путин высказался о статусе ЧВК в России

Президент Путин заявил, что юридически ЧВК в России нет

Фото: Александр Казаков / РИА Новости

Юридически частных военных компаний (ЧВК) в России нет. Об этом заявил президент Владимир Путин во время «Итогов года», трансляция программы идет в группе ВК «Ленты.ру».

«Формально юридически частных военных компаний в России нет. Они не предусмотрены законом, в этом проблема», — сказал глава государства.

Путин отметил, что контракты с бойцами ЧВК не заключались, а выплаты шли наличными через командиров частных компаний. На данный момент, сказал президент, крайне трудно установить списочно-личный состав ЧВК.

При этом он отметил, что в его окружении есть знакомые, дети которых воевали в ЧВК. «И их права без всяких сомнений должны быть восстановлены. Они имеют право на все льготы социальные, на любую форму со стороны государства. Которыми пользуются остальные участники боевых действий», — заключил президент России.

Ранее Путин на пленарной сессии Валдайского форума также заявил, что в стране официально не существуют частные военные компании (ЧВК), так как нет закона о них. Он также отметил, что ЧВК — лишь журналистское наименование подобных формирований.

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      Никита Абрамов
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