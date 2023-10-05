Путин прокомментировал возможное признание ЧВК в России

Путин: в России нет частных военных компаний, так как нет закона о них

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране официально не существуют частные военные компании (ЧВК), так как нет закона о них. Он также отметил, что ЧВК — лишь журналистское наименование подобных формирований. Об этом он высказался на пленарной сессии Валдайского форума, трансляция ведется на сайте клуба.

Путин также назвал опыт существования таких компаний на данный момент корявым, потому что он не был основан на законе. «У нас нет пока единого мнения, нужны нам такие формирования», — добавил президент, говоря о возможности их признания.

Он также напомнил, что несколько тысяч бойцов ЧВК уже подписали контракт с ВС РФ.

Помимо этого, Путин, говоря о крушении самолета с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, сообщил, что в телах находившихся на борту были найдены осколки ручных гранат и внешнего воздействия на самолет не было.