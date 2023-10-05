Путин заявил об осколках гранат в телах погибших в самолете Пригожина

Путин: в телах погибших в катастрофе с самолетом Пригожина нашли осколки гранат

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил президенту России Владимиру Путину, что в телах погибших в самолете основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина были найдены осколки ручных гранат. Об этом глава государства рассказал во время выступления на пленарной сессии Валдайского форума.

«К сожалению, на наличие алкоголя или наркотических средств в крови погибших экспертиза не проводилась», — заявил Путин и добавил, что такую экспертизу надо было провести. Глава государства также рассказал, что Бастрыкин отчитался об отсутствии внешнего воздействия на самолет.

Самолет Евгения Пригожина разбился 23 августа, вместе с ним на борту частного самолета Embraer находились девять человек. По факту крушения было возбуждено уголовное дело, рассматриваются несколько версий случившегося.