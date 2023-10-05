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20:25, 5 октября 2023Россия

Путин объяснил «корявый» опыт «Вагнера» как ЧВК

Путин: опыт ЧВК Вагнера был корявым, потому что не основывался на законе

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Опыт ЧВК Вагнера как частной военной компании был «корявым», потому что не основывался на законе. Так это объяснил президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Валдайского форума, ее трансляция ведется на сайте форума.

«Опыт, который был, он и был таким корявым, потому что он не был основан на законе. Да, он был вызван необходимостью в текущей конъюнктуре, прямо скажем, на поле боя. И когда Минобороны предложило части этой компании приехать и участвовать в боевых действиях, я не стал возражать, потому что люди действовали добровольно и, мы видели, что воевали героически», — высказался глава государства.

Президент отметил, что ЧВК в России нет, потому что нет закона о ЧВК.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что структуры ЧВК «Вагнер» де-юре не существует, поэтому высказаться о ее дальнейшей судьбе сложно. При этом пресс-секретарь российского лидера заявил, что существует группа «Вагнер», которая внесла значительный вклад в ход спецоперации на Украине.

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    Алина Гончарова
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