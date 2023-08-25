В Кремле ответили на вопрос о судьбе ЧВК «Вагнер»

Песков заявил, что структуры ЧВК «Вагнер» де-юре не существует

Структуры ЧВК «Вагнер» де-юре не существует, поэтому высказаться о ее дальнейшей судьбе сложно. Таким образом на соответствующий вопрос журналистов ответил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

При этом пресс-секретарь заявил, что существует группа «Вагнер», которая внесла значительный вклад в ход спецоперации на Украине, о чем неоднократно говорил президент России Владимир Путин.

«Геройство этих людей никогда не будет забыто, об этом говорил президент. Что касается будущего [группы "Вагнер"], сейчас я вам ничего сказать не могу, я не знаю», — заключил Песков.

Ранее Путин впервые высказался о крушении самолета Embraer в Тверской области, на борту которого находился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Глава государства заверил, что расследование случившегося будет доведено до конца.

Авиакатастрофа под Тверью произошла 23 августа. Среди пассажиров значился сам Пригожин, а также ключевой командир «Вагнера» Дмитрий Уткин. По одной из версий следствия, в отсеке шасси самолета могла быть бомба.