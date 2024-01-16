Путин озвучил последствия украинского национализма

Путин: к нынешней ситуации на Украине привело влияние националистических идей

Националистические идеи на Украине после распада СССР оказались сильнее, чем предполагалось, что в последствии привело к нынешней ситуации в стране. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«После развала Советского Союза было очевидно, что мы в конечном итоге к этому придем. Конечно, думаю, что на момент развала думали, наверное, о том, что фундаментальные связи Украины и России, они окажутся сильнее, чем конъюнктурные соображения националистической части общества», — заявил глава государства.

Он напомнил, что в Декларации о независимости указывалось, что Украина — это нейтральной государство, однако националистические элементы в стране оказались агрессивными и продавливали свою повестку. «Вот, и все привело к сегодняшней ситуации», — добавил Путин.

При этом он отметил, что люди, «проживавшие на этих территориях, конечно,… всегда не мыслили себя иначе как часть России».

Ранее Путин назвал представителей украинских властей придурками из-за отказа от переговоров с Москвой. Он напомнил, что во время переговоров в Стамбуле стороны конфликта сумели договориться, но затем Киев изменил позицию.