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18:31, 16 января 2024Бывший СССР

Путин назвал придурками власти Украины за отказ от переговоров

Путин назвал придурками власти Украины из-за отказа от переговоров с Россией

Фото: Гавриил Григоров / Pool / РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал придурками представителей властей Украины из-за отказа от переговоров с Москвой. Об этом он заявил на встрече с главами муниципальных образований на Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России», трансляцию которой ведет официальный Telegram-канал Кремля.

Глава государства подчеркнул, что не Россия отказалась от переговоров. Путин напомнил, что на очных переговорах российской и украинской делегаций в Стамбуле стороны обо всем договорились. По его словам, руководитель переговорной группы Украины Давид Арахамия поставил под договоренностями подпись.

Президент рассказал о просьбе украинских властей к Москве подать знак, что она настроена решить вопросы мирно. Как уточнил Путин, Украина попросила отвести войска от Киева, но после этого отказалась от договоренностей. «Руководитель этой самой переговорной группы (…) сказал: "Да, мы были готовы. Мы это упустили, поскольку приехал тогдашний премьер-министр Великобритании господин [Борис] Джонсон и уговорил нас не реализовывать эти договоренности". Ну, придурки, нет?» — добавил российский лидер.

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      Кристина Есикова
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