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21:17, 10 января 2024Мир

Джонсон ответил на обвинения в срыве переговоров России и Украины

Экс-премьер Великобритании Джонсон опроверг срыв переговоров России и Украины
Борис Джонсон

Борис Джонсон. Фото: Peter Nicholls / Reuters

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прокомментировал обвинения в свой адрес, согласно которым он причастен к срыву мирных переговоров между Россией и Украиной весной 2022 года. Его слова приводит газета The Times.

Джонсон ответил на обвинения в срыве переговоров России и Украины и опроверг эти заявления. «Это полная чушь и российская пропаганда», — подчеркнул он.

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Экс-премьер добавил, что во время беседы с президентом Украины Владимиром Зеленским после переговоров в Стамбуле он обеспокоился содержанием потенциального соглашения. Он также заверил Зеленского в поддержке Лондоном Киева «на тысячу процентов».

Ранее глава фракции партии «Слуга народа» и член комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия заявил, что конфликт на Украине мог завершиться весной 2022 года, однако Джонсон отговорил украинские власти подписывать какие-либо мирные соглашения с РФ.

Последние очные переговоры России и Украины состоялись во дворце Долмабахче 29 марта 2022 года. Позднее, 22 мая того же года, о замораживании переговорного процесса объявил глава делегации Москвы Владимир Мединский. Он также сообщил, что российская сторона никогда не отказывалась от диалога.

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      Марина Совина
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