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02:58, 7 марта 2024Мир

Путин заявил о неизбежности духовного воссоединения русских и украинцев

Путин: духовное воссоединение русских и украинцев неизбежно произойдет

Фото: Mikhail Metzel / Reuters

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Всемирном фестивале молодежи (ВФМ) заявил о своей вере в неизбежность духовного воссоединения русских и украинцев в будущем. Однако, отметил российский лидер, для этого нужно избавиться от национализма в республике, передает ТАСС.

По словам Путина, чтобы примирение двух сторон состоялось, нужно исключить мешающие этому факторы. «А мешают этому самые отвратительные проявления [радикального] национализма. Это яд, который отравляет жизнь многих народов, в том числе сегодня на Украине», — объяснил глава государства.

Ранее Владимир Путин рассказал, что националистические идеи на Украине после распада СССР оказались сильнее, чем предполагалось, что в последствии привело к нынешней ситуации в стране. Он напомнил, что, согласно Декларации о независимости, республика позиционировала себя как нейтральное государство.

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      Александра Синицына
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