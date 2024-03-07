Путин заявил о неизбежности духовного воссоединения русских и украинцев

Путин: духовное воссоединение русских и украинцев неизбежно произойдет

Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на Всемирном фестивале молодежи (ВФМ) заявил о своей вере в неизбежность духовного воссоединения русских и украинцев в будущем. Однако, отметил российский лидер, для этого нужно избавиться от национализма в республике, передает ТАСС.

По словам Путина, чтобы примирение двух сторон состоялось, нужно исключить мешающие этому факторы. «А мешают этому самые отвратительные проявления [радикального] национализма. Это яд, который отравляет жизнь многих народов, в том числе сегодня на Украине», — объяснил глава государства.

Ранее Владимир Путин рассказал, что националистические идеи на Украине после распада СССР оказались сильнее, чем предполагалось, что в последствии привело к нынешней ситуации в стране. Он напомнил, что, согласно Декларации о независимости, республика позиционировала себя как нейтральное государство.