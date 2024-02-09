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07:22, 9 февраля 2024Россия

Путин порассуждал о будущем отношений с украинцами

Путин: отношения между русскими и украинцами рано или поздно восстановятся
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

После окончания боевых действий на Украине отношения между двумя народами рано или поздно восстановятся, считает президент России Владимир Путин. Об этом он заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, текст беседы опубликован на сайте Кремля.

«Может, даже странно в сегодняшней ситуации прозвучит: все равно отношения между народами восстановятся. Потребуется много времени, но это восстановится», — считает президент.

Путин рассказал о ситуации, которая произошла на поле боя в зоне проведения СВО. Когда украинские военнослужащие попали в окружение и их призвали сдаваться, один из солдат сказал: «Русские не сдаются». Глава государства заключил, что украинцы до сих пор считают себя русскими, в связи с этим можно сделать вывод, что конфликт на Украине имеет элементы гражданской войны.

Ранее президент заявил, что уважает украинский народ, их язык и культуру. При этом он подчеркнул, что в стране никогда не допустят того, что на Украине допустили по отношению к русскому языку.

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      Анастасия Шейкина
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