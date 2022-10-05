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Путин заявил об уважении к украинцам

Президент России Путин заявил об уважении к украинскому языку и культуре

Фото: Aleksey Nikolskyi / Reuters

Президент России Владимир Путин заверил, что в стране никогда не допустят того, что на Украине допустили по отношению к русскому языку. Об этом глава государства заявил на встрече с лауреатами и финалистами всероссийского конкурса «Учитель года», его цитирует ТАСС

Путин заявил, что уважает украинский народ, их язык и культуру. «Мы всегда, и, несмотря на трагедию сегодняшних дней, и сегодня, с огромным уважением относимся к украинскому народу и к украинской культуре, к украинском языку, к литературе и так далее», — отметил президент.

В 2022 году некоторые украинские школы, в том числе в Киеве и во Львовской области, решили полностью перейти на государственный язык в обучении.

Согласно 10 статье Конституции Украины, государственным языком в стране является украинский. Кроме того, статья гарантирует «свободное развитие, использование и защиту русского, других языков национальных меньшинств Украины».

В 2021 году Путин опубликовал статью про историческое единство русских и украинцев, материал выпустили на двух языках — русском и украинском. В опубликованной статье Путин, в частности, рассуждает о том, что украинское государство во многом создавалось за счет исторической России, критикует нынешнюю украинскую власть, а также затрагивает экономические моменты.

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Варвара Кошечкина
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