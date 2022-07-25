Украинский регион полностью откажется от русского языка в школах

Власти Львовской области сообщили о полном отказе региона от русского языка в школах

Власти Львовской области приняли решение полностью отказаться от использования русского языка в школах региона. Об этом сообщил советник председателя Львовской облгосадминистрации (ОГА) Олег Радик, передает РИА Новости.

«Ранее в трех школах Львовщины третьи и четвертые классы учились на русском. Классов с русским языком обучения больше не будет в школах Львовской области», — заявил Радик.

Ранее стало известно, что на Украине решили исключить «тяжелую» русскую литературу из программ школ и вузов. По мнению представителей власти, страна «должна расстаться с тяжелым для украинцев наследием Российской империи».

Кроме того, власти Киева захотели ввести запрет на публичное использование «русскоязычных культурных продуктов». Он коснется книг, музыки, видео, спектаклей, концертов, культурно-образовательных услуг и других культурных продуктов на русском языке.