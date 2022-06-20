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На Украине исключат «тяжелую русскую литературу» из школьной программы

Украинский министр Витренко заявил об отказе от «тяжелой русской литературы» в школах

Фото: Claudia Wolff / Unsplash

«Тяжелую» русскую литературу исключат из программ школ и вузов на Украине. Об этом заявил заместитель министра образования и науки Андрей Витренко, передает ТАСС.

15 июня специальная комиссия ведомства провела заседание, в ходе которого изложила руководству свои наработки, в том числе решение об отказе от русской литературы в украинском образовании.

По словам замминистра, страна должна расстаться с тяжелым для украинцев наследием Российской империи. «Все произведения, в которых там мистическая сила российского оружия, какая-то мифическая, все это надо повыкидывать», — добавил он.

Предложения комиссии по новой программе литературы рассмотрят до первого сентября.

16 июня Минобразования Украины приняло решение убрать все российские книги, а также литературные произведения российских советских авторов. Украинские школьники не будут изучать романы Михаила Булгакова, басни Ивана Крылова, рассказы Антона Чехова и Владимира Короленко.

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Алевтина Запольская
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На Украине исключат «тяжелую русскую литературу» из школьной программы
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