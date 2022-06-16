На Украине уберут из школьной программы российские и советские книги

Минобразования Украины уберет советские и российские произведения из школьной программы

На Украине из школьной программы уберут все российские книги, а также литературные произведения российских советских авторов. Такое решение приняла рабочая группа по обновлению содержания учебных программ по зарубежной литературе при министерстве образования республики, пишет Telegram-канал «Политика Страны».

Так, из учебной программы уберут все произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Федора Достоевского, Льва Толстого, Ивана Тургенева и Николая Некрасова. Кроме того, украинские школьники не будут изучать романы Михаила Булгакова, басни Ивана Крылова, рассказы Антона Чехова и Владимира Короленко.