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На Украине уберут из школьной программы российские и советские книги

Минобразования Украины уберет советские и российские произведения из школьной программы

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

На Украине из школьной программы уберут все российские книги, а также литературные произведения российских советских авторов. Такое решение приняла рабочая группа по обновлению содержания учебных программ по зарубежной литературе при министерстве образования республики, пишет Telegram-канал «Политика Страны».

Так, из учебной программы уберут все произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Федора Достоевского, Льва Толстого, Ивана Тургенева и Николая Некрасова. Кроме того, украинские школьники не будут изучать романы Михаила Булгакова, басни Ивана Крылова, рассказы Антона Чехова и Владимира Короленко.

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Алевтина Запольская
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