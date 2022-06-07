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На Украине решили убрать из школьной программы «Войну и мир»

Замглавы Минобразования Украины Витренко: «Войну и мир» уберут из школьной программы

Фото: Frank Rumpenhorst / picture alliance / Getty Images

На Украине решили убрать из школьной программы роман Льва Толстого «Война и мир» и другие произведения о героизме русских солдат. Об этом заявил заместитель министра образования республики Андрей Витренко, передает РИА Новости.

«Из зарубежной литературы будут исключены полностью все эти… Ну, например, "Война и мир", такого на Украине уже изучать не будут. То есть все, что воспевает "оркские войска", все исчезнет из программы зарубежной литературы», — заявил Витренко.

Окончательное решение о том, каких именно российских писателей исключат из школьной программы, пока не принято, отметил замминистра.

Ранее министр образования Украины Сергей Шкарлет поддержал введение запрета на преподавание русского языка в школах республики. При этом он отметил, что решение об отмене преподавания русского языка в школе должно приниматься руководством самого учебного заведения и педсоветом.

Часы, выделенные на изучение русского языка, на Украине предложили отдать другим предметам — например, истории Украины, украинскому языку, английскому языку и математике.

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Алевтина Запольская
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