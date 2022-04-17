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На Украине задумали заменить русский язык в школах другими предметами

Украинский омбудсмен Креминь предложил заменить русский язык в школах другими предметами

Фото: Pixabay

Уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь предложил заменить школьный предмет русский язык на другие дисциплины с 1 сентября. Об этом сообщает РБК.

По словам языкового омбудсмена, нужно рассмотреть возможность замены русского языка в учебных заведениях на историю Украины, украинский язык, английский язык и математику.

«До конца этого учебного года учителей русского языка, если они не преподавали ничего другого, можно отправить на простой. А уже с 1 сентября эту дисциплину заменить другими», — уточнил он.

Он также посоветовал пересмотреть учебную программу по зарубежной литературе, поскольку большое внимание уделяется изучению творчества русских писателей.

Ранее Креминь предложил изменить в стране 20 русскоязычных названий населенных пунктов, потому что они не отвечают нормам языка. Языковой омбудсмен уточнил, что речь идет, в частности, о названиях селений Северодонецк, Южноукраинск, Южное, Спокойствие, Охотничье и Луч. «Тут есть прямое несоответствие нормам украинского языка и правописания», — заявил Креминь.

Марина Совина
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