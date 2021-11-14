На Украине предложили изменить 20 русскоязычных названий населенных пунктов

На Украине нужно изменить 20 русскоязычных названий населенных пунктов, потому что они не отвечают нормам языка. С таким предложением выступил уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь в эфире телеканала «Украина-24», сообщает ТАСС.

Языковой омбудсмен уточнил, что речь идет, в частности, о названиях селений Северодонецк, Южноукраинск, Южное, Спокойствие, Охотничье и Луч.

«Тут есть прямое несоответствие нормам украинского языка и правописания», — заявил Креминь.

Он подчеркнул, что органам местного самоуправления также нужно обратить внимание на аналогичные названия улиц, площадей и скверов на Украине.

Ранее зампред Государственной Думы Борис Чернышов назвал способ борьбы с русофобией за рубежом. Он заявил, что людей, ненавидящих язык и культуру, стоит включать в специальные черные списки. «Наказание рублем самое страшное», — подытожил он.