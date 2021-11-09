В Госдуме назвали способ борьбы с русофобией за рубежом

Людей, ненавидящих язык и культуру, стоит включать в специальные черные списки. Такой способ борьбы с русофобией назвал зампред Государственной Думы Борис Чернышов в интервью радиостанции «Говорит Москва».

По его словам, на соответствующие правонарушения необходимо реагировать экономическими санкциями. Для этого следует на законодательном уровне защищать русский язык за рубежом.

«У нас прекрасно получилось с Украиной. Мы открываем просто «Северный поток — 2», и они уже готовы на все. Наказание рублем самое страшное. Сегодня наши большие союзники — не только армия и флот, но и наш газ и наша нефть», — подчеркнул Чернышов.

Вместе с тем он допустил, что гражданам, попавшим в черный список, можно ограничить въезд в Россию. «Мы должны понимать, что есть люди, которые с ненавистью относятся к нашей стране, при этом иногда они работают в нашей стране, получают здесь деньги и направляют к себе, чтобы развивалась их экономика и жила их семья», — заключил зампред Госдумы.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что американские политики накачивают себе рейтинг за счет русофобии. По его словам, такая практика политиков из США — непроходящая мода.