В Госдуме обвинили евродепутатов в русофобии и политическом маразме

Группа депутатов Европарламента по-прежнему отказывается признавать сугубо экономический характер проекта «Северный поток-2». Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает ТАСС.

Таким образом он отреагировал на письмо евродепутатов из Польши и стран Прибалтики в адрес Европейской комиссии (ЕК) с призывом расследовать действия «Газпрома» с точки зрения антимонопольных норм ЕС. По словам депутата, «младоевропейцы в русофобском угаре продолжают вести неравную схватку с "Северным потоком-2"».

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«Простите за непарламентское, но антироссийский политический маразм крепчает. Дождь или снег пошел, газ вдруг подорожал — для Европарламента виновата всегда Москва», — отметил политик. В то же время Слуцкий подчеркнул, что политизация вопросов поставок российского газа и искусственные задержки данного процесса могут быть одними из факторов роста цен на газ.

В свою очередь, представитель ЕК Вивиан Лунела заявила, что комиссия считает рост цен на газ в Европе совпадением ряда объективных факторов.

За месяц топливо в Европе подорожало более чем в полтора раза, причем динамика последних дней говорит о панике. Еще на прошлой неделе цена подошла к отметке в 700 долларов, а в среду, 15 сентября, поднялась выше 950 долларов за тысячу кубометров.