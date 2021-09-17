В Литве Россию обвинили в преднамеренном сокращении поставок газа в ЕС

Россия намеренно сократила поставки газа в страны Европейского союза (ЕС) с целью оказать давление на Германию и другие страны ЕС. В этом обвинил Москву министр энергетики Литвы Дайвис Крейвис, передает LRT.

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По его словам, это было сделано для ускорения запуска подачи топлива через газопровод «Северный поток-2». Министр добавил, что действия России в итоге привели к энергетическому кризису в ЕС, и призвал Еврокомиссию как можно скорее решить вопрос увеличения поставок газа.

«Надеюсь, что Еврокомиссия вместе со странами-членами [ЕС] решит этот вопрос, и у нас не будет того, что было более десяти лет назад, когда в Европе были сбои, а во многих странах даже в середине зимы не было газа», — сказал Крейвис. Он отметил, что ситуация в Европе также усугубилась из-за общего курса ЕС на отказ от газа и повышения цен на энергоресурсы.

За месяц топливо в Европе подорожало более чем в полтора раза, причем динамика последних дней говорит о панике. Еще на прошлой неделе цена подошла к отметке в 700 долларов, а в среду, 15 сентября, поднялась выше 950 долларов за тысячу кубометров.

14 сентября CNBC сообщил, что запасы природного газа на зимний период в Европе и США оказались значительно ниже средних показателей за последние пять лет, достигнув критически низкого уровня. В США объем газа в хранилищах оказался на 7,6 процента ниже среднего показателя за пять лет, а в Европе — на 16 процентов. При этом уровень заполняемости хранилищ является рекордно низким для сентября.