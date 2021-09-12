На Украине пожаловались на высокие цены на газ

Украина вынуждена закупать газ «по очень высокой цене». Об этом в ходе форума YES Brainstorming заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко, передает «Украина 24».

«Сейчас мы импортируем газ по очень высокой цене, но энергетическая безопасность страны для нас является приоритетом и, несмотря на высокие цены, мы импортируем газ на Украину», — сказал он.

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Топ-менеджер сообщил, что сейчас в подземных хранилищах страны накоплено почти 19 миллиардов кубометров газа, что превышает поставленную правительством задачу в 17 миллиардов кубометров. Он заверил, что компания сможет обеспечить бесперебойные поставки газа в отопительный сезон.

Ранее депутат Верховной Рады от партии «Батькивщина» Алексей Кучеренко предположил, что из-за запуска трубопровода «Северный поток-2» и сокращения объемов транзита газа Украина столкнется с ростом тарифов для населения. По его словам, если транзит прекратится, то встанет также вопрос физического наличия газа в системе. «Если физически не будет газа со стороны России, то необходимо его будет или поднимать из хранилищ, что не всегда возможно, или физически [транспортировать] реверсом с западной границы, что тоже очень сложно», — отметил он. Кучеренко добавил, что в случае падения объемов транзита газа ниже 15 миллиардов кубометров в год в украинской газотранспортной системе (ГТС) его просто не будет физически.

В ходе торгов 9 сентября цена октябрьского фьючерса на газ на индекс TTF превысила 700 долларов за тысячу кубометров, по данным биржи ICE Futures. Стоимость газа в Европе, таким образом, побила рекорд.

Газ активно дорожает на фоне снижения уровня запасов в хранилищах. Кроме того, в августе поставки газа в Европу сокращались на протяжении нескольких дней подряд после аварии на заводе «Газпрома» в Новом Уренгое, что создало предпосылки для дефицита топлива и также поддержало рост цен.

В середине августа сообщалось, что Украина столкнулась с падением запасов газа — они были на 30 процентов ниже, чем в тот же период прошлого года. Подземные хранилища были заполнены лишь на 57 процентов.