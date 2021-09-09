Цена на газ в Европе побила рекорд

В ходе торгов 9 сентября цена октябрьского фьючерса на газ на индекс TTF превысила 700 долларов за тысячу кубометров, на максимуме достигнув 57,25 евро за мегаватт-час, свидетельствуют данные биржи ICE Futures. Стоимость газа в Европе, таким образом, побила рекорд. К моменту написания новости цены достигают 56,55 евро за мегаватт-час (рост около двух процентов).

Газ в Европе активно дорожает на фоне снижения уровня запасов в подземных газовых хранилищах (ПХГ). Кроме того, в августе поставки газа в Европу сокращались на протяжении нескольких дней подряд после аварии на заводе «Газпрома» в Новом Уренгое, что создало предпосылки для дефицита топлива и также поддержало рост цен.

Материалы по теме Бьют своих. Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны? Телки — на выход. Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?

В ПХГ Европы сейчас на 10-15 миллиардов кубометров газа меньше, чем требуется для комфортного прохождения зимнего сезона, объяснял директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. По его словам, перед запуском газопровода «Северный поток-2» «Газпром» не хочет пополнять хранилища или увеличивать продажи.

Многолетние рекорды бьет и цена газа в США: 8 сентября стоимость октябрьского фьючерса на хабе Henry hub в США достигала отметки в 5,01 доллара за миллион британских термальных единиц (около 175 долларов за тысячу кубометров). Цена превысила уровни 2014 года, когда максимумы объяснялись сильными морозами в стране.