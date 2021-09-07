«Газпром» назвали причиной дефицита газа в Европе

Цены на газ в Европе продолжают беспрецедентный рост. В понедельник, 6 сентября, в ходе торгов на бирже ICE Futures они подошли к 660 долларам за тысячу кубометров. Как отмечают эксперты, основной причиной столь резкого дефицита топлива в регионе, спровоцировавшего его резкое подорожание, стали действия «Газпрома», пишет «Коммерсантъ».

Источник издания утверждает, что российская компания выполняет обязательства перед клиентами, но игнорирует все дополнительные заявки сверх договоренностей. Таким образом, уверен он, компания поддерживает высокие цены на сырье и пытается добиться скорейшего запуска газопровода «Северный поток-2».

Дмитрий Маринченко из Fitch напоминает, что о нежелании «Газпрома» поставлять газ в хранилища региона и продавать как можно больше на спотовой бирже косвенно свидетельствует низкий уровень прокачки по газопроводу Ямал — Европа. В настоящее время в европейских газохранилищах на 10-15 миллиардов кубометров газа меньше, чем обычно в этот период.

В свою очередь, Сергей Капитонов из Центра энергетики МШУ «Сколково» полагает, что только «Газпром» в состоянии изменить ситуацию на европейском рынке, но он не стремится увеличивать поставки, заполняя собственные хранилища.

По его мнению, цены в Европе пойдут вниз только к весне, и то при условии, что «Северный поток-2» запустят, а экономика Европы не столкнется с какими-то чрезвычайными ситуациями.

6 сентября Nord Stream 2 AG, оператор строительства «Северного потока-2», сообщил о сварке последней трубы второй нитки газопровода. После этого необходимо провести пуско-наладочные работы, которые уже завершаются на первой нитке, и сертификацию магистрали. Поставки газа должны пойти до конца года, однако точные даты участники проекта не называют.

Ранее опрошенные Bloomberg аналитики указали, что планы «Газпрома» нарастить запасы газа в российских хранилищах до рекордного уровня существенно скажутся на газовом рынке Европы. По мнению экспертов, пользуясь своим положением, российская компания намерена получить максимальную выгоду.