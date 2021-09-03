Ситуация с газом в России и Европе оказалась непредсказуемой

Аналитик Крутихин о заполненности хранилищ «Газпрома»: этих цифр ни у кого нет

Аналитик нефтегазового сектора Михаил Крутихин оценил мнение экспертов, назвавших планы «Газпрома» по наращиванию запасов газа в российских подземных хранилищах угрозой для рынка и потребителей Европы. По его словам, ждать этого не следует, а предсказывать ситуацию с газом в России и Европе было бы неверно из-за отсутствия точных данных о заполнении хранилищ. Своим мнением Крутихин поделился с «Лентой.ру».

Опрошенные Bloomberg аналитики считают планы «Газпрома» по наращиванию запасов газа в российских подземных хранилищах угрозой для рынка и потребителей Европы. По мнению собеседников издания, российскому газовому концерну для успешной работы в ходе отопительного сезона необходимо закачать в хранилища примерно 80 процентов от объема, поставляемого в Западную Европу, которая традиционно считается основным рынком сбыта для «Газпрома».

У компании есть около двух месяцев на то, чтобы пополнить домашние запасы. По мнению экспертов, «Газпром» намерен довести заполненность хранилищ до рекордного для себя уровня. Экономисты предполагают, что в ближайшее время концерн полностью пересмотрит приоритеты в своей политике, практически отказавшись от европейского экспорта.

«Никто точно не знает, насколько заполнены хранилища в России»

По мнению Крутихина, теоретически «Газпром» действительно может сократить поставки газа в Европу. Компания уже принимала такое решение в конце 2014-го и начале 2015 года, напомнил аналитик. Также концерн полностью прекращал поставки газа в Европу в 2006 и 2009 годах. Однако, как полагает эксперт, такое решение сейчас будет выстрелом себе же в ногу.

«Главный рынок и главный источник получения прибыли для "Газпрома" — это Западная Европа, и если они не будут туда продавать газ, то какой бы там высокий уровень цен ни образовался, это будет большой убыток», — пояснил эксперт.

Аналитик подчеркнул, что, помимо прочего, «Газпром» и Европу связывают контрактные обязательства. Согласно ним, потребитель обязан забрать себе не меньше 80 процентов объема поставляемого компанией газа. В случае невыполнения этого требования европейские страны должны за него заплатить. Кроме того, «Газпром» имеет свои обязательства, и, если он станет их нарушать, для него этого также чревато штрафными санкциями.

Помимо этого, Крутихин посчитал неверным умозаключение аналитиков Bloomberg о неизбежности сокращения поставок газа в Европу. Эксперты сделали такой вывод на основании собственных подсчетов.

Никто точно не знает и проверить это невозможно, насколько заполнены хранилища в России и насколько заполнены емкости за рубежом, которые "Газпром" или имеет, или арендует в Европе. Вот этих цифр ни у кого нет. И говорить, что кто-то пострадает от снижения поставок — это чистая спекуляция. Нужно оперировать цифрами, а у нас их нет Михаил Крутихин нефтегазовый аналитик

В конце августа стало известно о существующей угрозе дефицита газа в России. Он может случиться, если «Газпром» все же сорвет планы по заполнению домашних хранилищ. Этот вопрос обсуждался на совещании у замминистра энергетики Евгения Грабчака.

В августе поставки газа в Европу сокращались на протяжении нескольких дней подряд после аварии на заводе дочерней структуры «Газпрома» в Новом Уренгое, что также создало предпосылки для дефицита топлива и привело к росту цен. На фоне этого «Газпром», в частности, спрогнозировал сокращение запасов газа на Украине.