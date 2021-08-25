«Газпром» начал закачивать газ в подземные хранилища Европы

«Газпром» с 24 августа начал наполнять свои подземные хранилища газа (ПХГ) в Европе. До этого компания выбирала газ из европейских ПХГ для выполнения экспортных контрактов, поскольку поставки по газопроводу Ямал — Европа были ограничены из-за последствий аварии на заводе в Новом Уренгое, пишет «Коммерсантъ».

По данным на 23 августа, запасы газа в крупнейших хранилищах «Газпрома» в Европе упали до исторического минимума в 12,8 процента от проектной мощности (она составляет около 11,7 миллиарда кубометров). В среднем европейские ПХГ на ту же дату были заполнены на 64,3 процента.

Во второй половине дня 23 августа «Газпром» вдвое (до 64 миллионов кубометров в сутки) увеличил прокачку по газопроводу Ямал — Европа. Одной из причин такого решения эксперты называют слишком сильное падение запасов, компенсировать сокращение поставок подъемом газа из хранилищ стало невозможным.

Поставки по газопроводу могут вырасти до 77 миллионов кубометров в сутки, поскольку «Газпром» с сентября снизит прокачку через Украину на 14 миллиона кубометров в сутки. Участники рынка считают, что уровень запасов в европейских ПХГ этой осенью окажется таким низким, что даже при вводе «Северного потока-2» дефицит не удастся устранить полностью.

Ранее «Газпром» объявил, что готов поставить по «Северному потоку-2» 5,6 миллиарда кубометров газа до конца 2021 года.