«Газпром» обрушил цены на газ

Заявление «Газпрома» о готовности к поставкам по «Северному потоку-2» обрушило цены на газ

Цены на газ на европейском хабе TTF обрушились 19 августа на фоне заявления «Газпрома» о готовности начать поставки по экспортному трубопроводу «Северный поток-2» до конца 2021 года, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

На момент публикации цена кубометра газа по фьючерсному контракту с поставкой в сентябре равнялась 511 долларам (42,6 евро за один мегаваттчас). Таким образом, снижение по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии составило 12 процентов.

Ранее 19 августа «Газпром» объявил, что готов поставить по «Северному потоку-2» 5,6 миллиарда кубометров газа до конца 2021 года.

В свою очередь директор по исследованиям компании Vygon Consulting Мария Белова оценила ожидаемый объем поставок в Европу по «Северному потоку-2» до конца года в 4-5 миллиардов кубометров, что сравнимо с вместимостью крупнейшего европейского подземного хранилища «Газпрома».