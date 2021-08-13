Политолог назвал причину подорожания газа в Европе

Генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов назвал причину подорожания газа в Европе. Его слова передает РИА Новости.

По словам политолога, ключевой причиной взлета цен на сырье в Европе стало отсутствие нужных объемов СПГ на региональном рынке. Помимо этого, на стоимость сырья повлияла и авария на заводе «Газпрома». Дополнительными факторами стали небольшие объемы газа в хранилищах и холодная зима, которая сменилась теплым летом.

Симонов подчеркнул, что снижению цен может способствовать использование всех возможных маршрутов. Он отметил, что «Северный поток-2» позволил бы «Газпрому» поставлять газ по более дешевому тарифу.

11 августа цены на газ в Европе достигли рекордных значений. Фьючерс на индекс нидерландского хаба TTF с расчетной датой в сентябре вырос на 4,35 процента за одну торговую сессию и достиг 46,6 евро за один мегаватт в час (около 572 долларов за тысячу кубометров).