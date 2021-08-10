«Газпром» оказался не способен восстановить поставки газа после аварии

Физический поток газа по газопроводу «Ямал-Европа» вернулся к прежнему минимальному уровню после небольшого увеличения. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные немецкого газотранспортного оператора Gascade.

С 5 августа (дня аварии на уренгойском заводе «Газпрома») поставки на входе в газотранспортную систему Германии составляют около 1,5 миллиона кубометров в час. Утром 10 августа показатель вырос до 1,8 миллиона кубометров в час, но на таком уровне сохранился только три часа, а потом перешел к снижению.

Таким образом, пока «Газпром» оказался не способен восстановить поставки. Из-за этого на европейском рынке продолжился рост цен на топливо. Они превысили отметку в 540 долларов (до 542,5 доллара) за одну тысячу кубометров.

Ранее сообщалось, что авария на заводе «Газпрома» грозит привести к дефициту сжиженного углеводородного газа (СУГ) в России, а это, в свою очередь, создаст проблемы в топливном и нефтехимическом секторах.

По оценкам «Ренессанс Капитала», авария приведет к падению добычи компании на 8 миллиардов кубометров газа и на 5 миллионов тонн газового конденсата в 2021 году. Пожар на заводе концерна по подготовке газового конденсата под Новым Уренгоем произошел 5 августа, его потушили спустя сутки.