Названа главная проблема после аварии на заводе «Газпрома»

Авария на заводе «Газпрома» под Новым Уренгоем грозит привести к дефициту сжиженного углеводородного газа (СУГ) в России, а это, в свою очередь, создаст проблемы в топливном и нефтехимическом секторах, пишет «Коммерсантъ».

Компания не называет сроки восстановления производства в полном объеме, но эксперты с учетом масштаба инцидента полагают, что ремонт займет несколько месяцев. Главным образом пострадает экспорт, по оценкам «Петромаркета» падение составит 66 процентов.

Завод, где произошел взрыв и пожар, выделяет этан и отправляет конденсат на Сургутский завод по стабилизации, а там уже из него выделяют СУГ и широкую фракцию легких углеводородов (ШФЛУ). Полная остановка предприятия в Сургуте приведет к снижению поставок сырья для производства СУГ на крупнейший в России нефтехимический комплекс «Запсибнефтехим».

В выходные «Газпром» сообщил о возобновлении работы завода под Новым Уренгоем, но в каких объемах идет производство, не уточнил. Специалисты полагают, что в лучшем случае его мощность упала наполовину, но, возможно, и больше.

В минувшую пятницу Минэнерго рекомендовало производителям перераспределить поставки СУГ с экспорта на внутренний рынок, чтобы удовлетворить потребности населения в баллонном газе. Однако специалисты не исключают, что такая забота о внутреннем рынке может только увеличить цены, что подтверждается текущей динамикой.

По итогам торгов конца недели стоимость СУГ на бирже в европейской части России достигла рекордных 46,3 тысячи рублей за тонну (рост на 3,16 процента). На Урале и в Сибири цены выросли до 44,75 процента (плюс 6,8 процента). При этом стоимость сырья и без того взлетела с начала мая на 52 процента.

Также свое влияние ситуация оказывает на поставки природного газа в Европу по трубопроводам. В выходные прокачка на газопроводе «Ямал — Европа» сократилась еще на три процента. В среднем в суточном выражении после аварии поставки упали на 16 миллионов кубометров.