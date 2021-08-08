Завод «Газпрома» восстановил работу после взрыва и пожара

Работа завода по подготовке конденсата к транспорту под Новым Уренгоем восстановлена. В субботу, 7 августа, возобновлен прием сырья. Об этом сообщила пресс-служба ООО «Газпром переработка», передает «Интерфакс».

Когда завершится процесс деэтанизации, конденсат по трубопроводу пойдет на Сургутский завод по его стабилизации для дальнейшей переработки и выпуска товарной продукции. О возможном сокращении объемов переработки не сообщается.

Взрыв и пожар на предприятии произошел в ночь на четверг, 5 августа. Пострадала установка деэтанизации конденсата первой очереди, справиться с огнем пожарные смогли только спустя сутки.

Точный ущерб установкам завода и поставкам газа из-за аварии только предстоит определить. По оценкам «Ренессанс Капитала», речь идет о падении добычи на 8 миллиардов кубометров газа и на 5 миллионов тонн газового конденсата в 2021 году.

После инциденте дополнительно сократились поставки газа в Европу, где на фоне серьезного дефицита топлива побиты рекорды его стоимости. В среднем поставки сократились на 16 миллионов кубометров газа по сравнению с периодом до аварии.