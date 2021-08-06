Авария у «Газпрома» вызвала панику на бирже

Сжиженные углеводородные газы (СУГ) резко подорожали более чем на шесть процентов, свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). По национальному индексу цены превысили 45 тысяч рублей за тонну.

Ажиотаж отмечается на фоне аварии на заводе «Газпрома» в Новом Уренгое, который обеспечивает товаром одного из крупнейших продавцов СУГ в России, Сургутский завод стабилизации конденсата (ЗСК). По мнению собеседников «Интерфакса» на топливном рынке, панические настроения на бирже вызвало отсутствие информации о дальнейших продажах товара с ЗСК.

Участники рынка обеспокоены риском дефицита СУГ внутри страны, и поэтому, по мнению источников агентства, ажиотаж сохранится до разъяснения ситуации. Собеседники «Интерфакса» говорят, что Сургутский ЗСК 6 августа на биржевых торгах «не продал в рынок ни тонны», а «Газпром ГПН продажи» сообщила, что сокращает объемы реализации из-за нештатной ситуации.

По мнению аналитиков «Ренессанс Капитала», из-за аварии в 2021 году упадет уровень добычи газа, на восемь миллиардов кубометров, а на пять миллионов тонн снизится добыча газового конденсата. Пожар на заводе концерна по подготовке газового конденсата под Новым Уренгоем произошел 5 августа, его потушили спустя сутки. По оценкам источника «Ленты.ру» на предприятии, авария может привести к остановке всего газоперерабатывающего комплекса Западной Сибири. Инцидент расследуют Росприроднадзор и Ростехнадзор.