Началось расследование аварии на заводе «Газпрома»

Росприроднадзор начал административное расследование после пожара на заводе «Газпрома» под Новым Уренгоем, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. Специалисты уже начали работу на месте аварии и берут пробы.

Кроме того, комиссию для расследования создал Ростехнадзор, как стало известно «Интерфаксу». «Выводы (тем более о последствиях) можно будет сделать только по окончанию расследования», — прокомментировали в ведомстве. В пресс-службе также уточнили, что на заводе «произошла разгерметизация технологического оборудования цеха УДК-1 с последующим возгоранием».

По оценкам аналитиков «Ренессанс Капитала», авария приведет к снижению добычи газа на восемь миллиардов кубометров и на пять миллионов тонн газового конденсата в 2021 году. В случае с газовым конденсатом речь идет о существенном сокращении производства.

Пожар на заводе концерна по подготовке газового конденсата под Новым Уренгоем произошел 5 августа, его потушили спустя сутки. Инцидент обошелся без жертв, но повреждены конструктивные элементы здания на площади двух тысяч квадратных метров и находящееся внутри оборудование. По словам источника «Ленты.ру» на предприятии, авария может привести к остановке всего газоперерабатывающего комплекса Западной Сибири.