Пожар на одном из крупнейших заводов «Газпрома» потушили спустя сутки

Главное управление МЧС по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО) сообщило о ликвидации пожара на заводе «Газпрома» по подготовке газового конденсата под Новым Уренгоем. Информация размещена на сайте ведомства.

Предприятие является частью Уренгойского газодобывающего комплекса. Это крупнейший для компании завод по переработке углеводородного сырья в условиях Крайнего Севера.

О пожаре стало известно накануне утром. По данным МЧС, локализовать его удалось к середине дня, а полностью с огнем справились только к утру 6 августа, то есть спустя сутки. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет, однако повреждены конструктивные элементы здания на площади 2 тысячи квадратных метров и находящееся внутри оборудование.

В сообщении отмечается, что продолжается выгорание остаточного конденсата, но угрозы перехода огня на соседние здания больше нет. К тушению были привлечены 56 человек и 15 единиц спецтехники.

На фоне пожара прокачка газа по газопроводу «Ямал — Европа» около 18:00 по московскому времени, по данным немецкого газотранспортного оператора Gascade, упала в два раза — с 1,9-2,1 миллиона кубометров в час до миллиона.

Официально о связи этих событий не сообщалось. «Газпром» объявил, что проводит анализ причин и последствий аварии для объемов добычи, переработки и поставки газа в Европу, сообщает ТАСС.

Между тем источник «Ленты.ру» на предприятии не исключил, что инцидент может привести к остановке всего газоперерабатывающего комплекса Западной Сибири. В настоящее время почти полностью прекратилась добыча на востоке Ямало-Ненецкого автономного округа.