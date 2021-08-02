«Газпром» сократил транзит газа в крупнейшие подземные хранилища в Европе

«Газпром» с субботы, 31 июля, сократил транзит газа в подземные хранилища Европы по газопроводу «Ямал — Европа», проходящему через Белоруссию и Польшу в Германию. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным портала Gas Infrastructure Europe, снизились объемы закачки в крупнейшие используемые «Газпромом» хранилища Европы — в Австрии (Хайдах), Германии (Реден) и Нидерландах (Бергермеер).

Сокращение поставок

По данным германского транзитного оператора Gascade, поставки газа в Европу по газопроводу «Ямал — Европа» сократились с 84 миллионов кубических метров на входе в Германию в предыдущие несколько суток до 50 миллионов кубометров в субботу, 31 июля, и 60 миллионов кубических метров (в пересчете на сутки) в воскресенье, 1 августа.

Отмечается, что обычно закачка газа в выходные дни растет из-за снижения спроса со стороны промышленности и высвобождения дополнительного ресурса для направления газа в хранилища.

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Потребности и планы

Как пишет агентство, после холодной зимы и рекордного отбора газа из российских подземных хранилищ газа (ПХГ) (почти 61 миллиард кубических метров) перед «Газпромом» стоит задача закачать в хранилище такой же объем газа. Хранилища опустошены повсеместно, в том числе в Европе, однако заполнение российских для компании — главный приоритет.

Несмотря на то, что в 2021 году для закачки в ПХГ требуется на 16 миллиардов кубометров больше, чем в 2019 году, план добычи газа в этом году в зоне Единой системы газоснабжения предусмотрен не выше, а даже немного ниже 2019 года. Данные об уровне запасов в российских ПХГ не публикуются так системно и оперативно как о хранилищах в Европе.

Угроза для Европы

В июне «Газпром» снова не стал бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину на июль. Оператор газотранспортной системы Украины выставлял на аукцион дополнительные транзитные мощности в размере 63,7 миллиона кубометров в сутки, они оказались полностью невостребованными. Такое решение поставило под угрозу газовый рынок Европы, вызвав рекордный рост цен на газ в Европе и дефицит топлива.

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Реакция Европы

Европа обрушилась с критикой на «Газпром» из-за нежелания компании увеличивать поставки топлива. «Газпром» назвали оппортунистами. Ряд экспертов уверены, что действия российского газового монополиста — это попытка давления на страны ЕС, чтобы те одобрили проект газопровода «Северный поток-2».

Расходовать запасы газа европейские города заставила холодная погода, которая стала одной из причин дефицита газа, приведшего к серьезному росту цен. К концу первого полугодия цены на газ в Европе достигли исторического рекорда. Благодаря подорожанию газа и другого сырья России за первые шесть месяцев года удалось добиться роста экспорта, превысив показатели докризисного 2019 года.

Рекорды «Газпрома»

Вместе с тем «Газпром» за шесть с половиной месяцев 2021 года увеличил экспорт в страны дальнего зарубежья до 107,5 миллиарда кубометров газа. Так компания приблизилась к историческому рекорду, установленному в тот же период в 2018 году, когда поставки достигали 108,9 миллиарда кубометров. На годовом уровне рост составил 24,3 процента.

107 миллиардов кубометров газа экспортировал «Газпром» за шесть с половиной месяцев 2021 года в страны дальнего зарубежья

Заметнее всего увеличены поставки в Румынию, на 294,8 процента, и Турцию — более чем на 205 процентов, а также в Сербию (на 123,5 процента), Германию (на 43,3 процента), Болгарию (на 44,1 процента), Грецию (на 21,3 процента). Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» также продолжают увеличиваться.

Общая добыча с начала года до середины июля составила 278,8 миллиарда кубометров газа, что на 17,9 процента больше, чем за аналогичный период 2020-го. Поставки на внутренний рынок выросли на 15,5 процента.