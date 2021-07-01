Дефицит газа ударит по кошелькам европейцев

Цены на газ на голландском хабе TTF, служащие ориентиром для рынка, достигли исторически рекордного уровня на фоне дефицита, пишет Blooomberg. В этом году они выросли почти на 90 процентов после долгой и холодной зимы, которая заставила города израсходовать имеющиеся запасы газа. Кроме того, Россия теперь направляет меньше топлива через Украину, а это ключевой путь для транзита в Европу.

Цены на энергию растут по всему миру от США до Азии, поскольку с восстановлением экономики увеличивается спрос, и этой зимой цены на коммунальные услуги ударят по кошелькам европейцев.

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«Цены на газ в Европе выросли в последние недели на фоне проблем с поставками, учитывая, что Россия сдерживает экспорт в Западную Европу вопреки сильному спросу. Регион все еще восстанавливается после суровой зимы, опустошившей хранилища», — объяснил стратег Australia & New Zealand Banking Group Дэниэл Хайнс.

Москва приняла решение не бронировать дополнительные мощности для поставок через Украину. При этом на «Северном потоке-1», связывающем Россию и Германию, планируются десятидневные работы, а газопровод «Ямал — Европа» будет закрыт 6-10 июля. Кроме того, на общей ситуации негативно сказался и ремонт газопровода в Норвегии, который откладывался из-за пандемии.

Нежелание «Газпрома» увеличить поставки газа уже критиковали в Европе в контексте ожидаемых перспектив роста цен. Предполагается также, что этой зимой зависимость ЕС от этих поставок дополнительно возрастет.

Росту цен на газ также способствовала жара, которая привела к большему расходу энергии на кондиционирование помещений. Подорожало из-за погоды и электричество, что коснулось Прибалтики и Восточной Европы.

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