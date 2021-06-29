«Газпром» оказался главной надеждой Европы

Плановый ремонт российских экспортных газопроводов может поднять цены на топливо в Европе еще выше. Если компания 29 июня не забронирует дополнительную мощность для транзита через Украину, то нехватка газа резко замедлит наполнение европейских хранилищ, пишет «Коммерсантъ». «Газпром» оказался главной надеждой для Европы в преддверии газового кризиса.

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Закачка газа в последние дни оказалась в среднем на 40 процентов ниже пятилетних среднегодовых значений. Текущий уровень — всего 46,2 процента. В результате при плохом сценарии европейские потребители в середине лета должны будут перейти к нетто-отборам из хранилищ (разность закачки и отбора по суткам). Поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в июне упали почти на 20 процентов относительно мая.

Ранее стало известно, что транспортировку газа по газопроводу «Ямал — Европа» приостановят с 6 по 10 июля. На газопроводе пройдут плановые профилактические работы. Также приостанавливалась прокачка газа по «Турецкому потоку» с 22 по 29 июня.

Между тем Европа обрушилась с критикой на «Газпром» из-за нежелания компании увеличивать поставки топлива. «Газпром» назвали оппортунистами из-за желания «максимизировать свою прибыль». Ряд экспертов уверены, что действия «Газпрома» — это попытка давления на страны ЕС, чтобы те одобрили проект газопровода «Северный поток-2».