«Турецкий поток» остановил работу

Прокачка газа по газопроводу «Турецкий поток» остановлена на период с 22 по 29 июня. Причиной являются плановые работы по ежегодному техобслуживанию и диагностике, сообщает РИА Новости.

Оператор морской газопроводной системы South Stream Transport B.V. сообщает, что все необходимые мероприятия проведут его специалисты.

В «Турецкий поток» входят две ветки, каждая из которых имеет мощность 15,75 миллиарда кубометров в год. Обе они проходят по дну Черного моря, первая предназначена для поставок турецким потребителям, а по второй газ идет в страны Южной и Юго-Восточной Европы.

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В настоящее время газ из «Турецкого потока», помимо Турции, получают компании из Болгарии, Греции, Северной Македонии, Румынии, Сербии, Боснии и Герцеговины.

Ранее сообщалось, что Венгрия подписала с «Газпромом» 15-летний контракт на поставку российского газа. Ранее маршрут в страну мог пролегать только через Украину, но с октября, когда будет запущен участок в Сербии, появится возможность поставок по «Турецкому потоку».

Между тем «Газпром» отказывается увеличивать поставки по украинской газотранспортной системе и бронировать дополнительные мощности. Свою позицию российская компания не меняет, несмотря на рекордные рост цен на газ в Европе и дефицит топлива.