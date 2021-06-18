Украина задумала частично продать ГТС для защиты от России

Министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал вернуться к идее международного консорциума газотранспортной системы (ГТС) Украины, поскольку такое объединение позволит стране минимизировать угрозу прекращения транзита российского газа. Его заявление публикует ТАСС.
По его словам, Киев продолжит бороться с реализацией проекта газопровода «Северный поток-2», но вынужден искать и другие способы защитить свои интересы. В первую очередь, заметил он, следует обеспечить функционирование ГТС.
Украинские власти неоднократно предлагали европейским и американским компаниям создать консорциум для управления своей газотранспортной системой, что обеспечило бы средства для ее модернизации. Однако участие России в таком консорциуме, на чем еще до начала конфликта 2014 года настаивала Москва, они исключали.
Что касается возможностей противодействию «Северному потоку-2», то Галущенко призвал не считать вопрос закрытым. Он напомнил, что первый «Северный поток» функционирует только наполовину, поскольку его сухопутное продолжение OPAL заблокировано на 50 процентов. Таким же образом можно действовать и в отношении его дублера.
Согласно действующему контракту России и Украины, Москва в 2021 году и в течение следующих трех лет обязуется прокачивать через республику по 40 миллиардов кубометров газа в сторону Европы. Однако, несмотря на увеличившееся предложение в Европе, «Газпром» отказывается бронировать дополнительные мощности в украинской системе.
В Киеве уверены, что если «Северный поток-2» заработает на полную мощность, то после завершения контракта транзит прекратится. Между тем президент России Владимир Путин в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021) заверил, что Москва продолжит поставлять газ через Украину, поскольку потребность Европы в нем увеличится.