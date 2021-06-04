Путин объяснил проблемы Украины с транзитом газа словами «сами все сломали»

Украина сама виновата в том, что получает от России за транзит газа в Европу 1,5 миллиарда долларов, а не три, четыре или даже пять. Об этом на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021) заявил президент России Владимир Путин. Трансляцию дискуссии ведет сайт мероприятия.

Глава государства объяснил, что еще при президенте Украины Леониде Кучме был готов меморандум о создании консорциума по развитию газотранспортной системы Украины. Однако после прихода к власти Виктора Ющенко все договоренности обнулились, а затем возникла ситуация, когда поставки были остановлены.

По словам Путина, украинские власти «сами все сломали». Он напомнил, что у стран контракт есть на прокачку 40 миллиардов кубометров в год, однако и после его завершения Россия готова использовать украинскую систему.

Дело в том, что, по мнению Путина, за десять лет поставки в Европу российского газа вырастут на четверть, то есть еще на 50 миллиардов кубометров в год. Таким образом, ГТС Украины вполне может быть востребована. Он заверил, что Москва готова и хочет поставлять газ через Украину, но для этого нужна добрая воля Киева.

Под ней Путин подразумевает получение денег не для развития украинской армии и решения с ее помощью национальных проблем, а для подъема украинской экономики и работы с людьми. Президент напомнил, что газ для украинского населения в шесть раз дороже, чем в России, и в три раза, чем в Белоруссии.

Ранее в ходе выступления Путин заявил о завершении укладки первой нитки газопровода «Северный поток-2». Вторую нитку, по его словам, закончат не позднее, чем через два месяца.

В свою очередь федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц, принимающий участие в пленарном заседании, назвал «Северный поток-2» гарантией безопасных поставок газа в Европу.