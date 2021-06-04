Австрия вступилась за «Северный поток-2»

Канцлер Австрии Себастьян Курц, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, вступился за проект по строительству российского экспортного газопровода «Северный поток-2». Трансляция ведется на YouTube-канале «России-24».

«Австрийские компании тоже принимают участие в проекте, и мы, как и Германия и многие другие европейские страны, смотрим на него положительно. И, конечно же, он соответствует интересам многих членов Евросоюза, таких, как Греция, например», — сказал Курц.

По его словам, Вена не сомневается в верном выборе маршрута для газопровода. Также канцлер выразил надежду, что Австрия и другие страны ЕС благодаря «Северному потоку-2» продолжат получать российский газ.

В своем выступлении президент России Владимир Путин объявил о завершении строительства первой нитки газопровода. Вторая, по его словам, будет завершена в течение 1,5-2 месяцев.