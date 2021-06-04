Слова Путина подняли акции «Газпрома»

Слова президента России Владимира Путина о завершении строительства первой нитки экспортного газопровода «Северного потока-2» подняли курс акций «Газпрома», свидетельствуют данные Московской биржи.

На момент публикации акции концерна стоили 273,79 рубля за штуку. Таким образом, рост по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии составил 0,62 процента.

На пике акции торговались по 274,59 рубля, что соответствует росту на 0,9 процента по сравнению с уровнем закрытия сессии 3 июня.

Выступая на Петербургском международном экономическом форуме, Путин объявил об окончании строительства первой нитки «Северного потока-2». «Линейная работа целиком, включая морской участок, закончена. С немецкой стороны труба подошла, с российской — нужно их приподнять и сварить. Все. Но прокладка сама завершена», — сказал президент.