В Госдуме оценили критику немецких экологов в адрес «Северного потока-2»

Заместитель главы комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Кирилл Черкасов оценил критику немецких экологов в адрес газопровода «Северный поток-2». По его мнению, это «хайповая» тема, которая используется для поднятия рейтингов и не имеет под собой оснований, передает РИА Новости.

«Сейчас целый ряд европейских "зеленых" партий провалились на выборах, и им явно в риторике не хватает этой актуальной повестки, ну и, соответственно, привлечения внимания средств массовой информации. А здесь есть "хайповая" тема, есть определенное давление, которое оказывается на наш совместный с Европой проект», — отметил парламентарий.

Черкасов добавил, что США ведут неформальные переговоры с Европарламентом, чтобы склонить его на свою сторону, это произошло после подтверждения Германии, что газопровод будет достроен. Он обратил внимание, что даже Дания после длительных разбирательств позволила прокладку «Северного потока-2» в своем континентальном шельфе. Если бы там имелись те или иные нарушения, датские власти не дали бы согласия на продолжение работ, подчеркнул замглавы думского комитета.

Ранее активисты из организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) потребовали отозвать разрешение на строительство и эксплуатацию «Северного потока-2». Представители немецкого Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) уже заверили, что автоматической приостановки строительства не последует.