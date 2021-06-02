Немецкие экологи попросили остановить строительство «Северного потока-2». Активисты из Deutsche Umwelthilfe (DUH) настаивают на том, чтобы прокладка газопровода была приостановлена на некоторое время, передает РИА Новости.

Активисты хотят, чтобы Федеральное морское и гидрографическое агентство (BSH) отозвало решение на строительство и эксплуатацию газопровода и руководствуются соображениями защиты климата. 17 мая BSH разрешило немедленно продолжить строительство «Северного потока — 2» в германской исключительной экономической зоне.

В начале мая экологическая организация Nabu подала иск против разрешения Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) на строительство газопровода «Северный поток-2». По мнению немецких экологов, газопровод разрушает среду обитания на морском дне на площади размером «более 16 футбольных полей». Также специалисты отметили, что вмешательство в экосистему требует компенсационных мер.

Российские эксперты в свою очередь посчитали подобные претензии надуманными. По словам заведующего кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрея Сидорова, заявления экологических организаций представляются абсурдными, и не менее странно звучат слова о том, что поставки газа якобы не нужны Германии.

К настоящему моменту «Северный поток-2» готов на 95 процентов. За скорейшее завершение строительства газопровода выступила канцлер Германии Ангела Меркель.