Российские эксперты оценили претензии экологов из-за «Северного потока-2»

Российские эксперты уверены, что все претензии немецких экологов против газопровода «Северный поток-2» являются надуманными. Об этом пишет RT.

По словам заведующего кафедрой международных организаций и мировых политических процессов факультета мировой политики МГУ Андрея Сидорова, уже неоднократно проводились необходимые экспертизы, поэтому заявления экологических организаций представляются абсурдными, и не менее странно звучат слова о том, что поставки газа якобы не нужны Германии.

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«Наверное, эти экологи думают, что электричество сразу появляется в розетке, но не думают, как оно туда попадает. Да, есть мнение, что новые технологии в сфере возобновляемой энергетики позволят в будущем отказаться от ископаемого топлива. Однако сделать это трудно, и до середины текущего века окончательный переход вряд ли возможен», — оценил перспективы производства Сидоров.

Директор Всероссийского института природы Андрей Пешков отметил, что все претензии являются лишь новой попыткой остановить строительство газопровода, они не имеют ничего общего с экологией, что подтверждено международной оценкой.

По словам эколога, отказавшись от атомных электростанций, угольной энергетики, а затем и от газа, Германия сможет покрыть лишь 30 процентов своих потребностей в электроэнергии.

Заместитель генерального директора по газовым проблемам в Фонде национальной энергетической безопасности Алексей Гривач подчеркнул, что уже действующий газопровод «Северный поток» не наносит ущерба природе. Он добавил, что борьба с газом непродуктивна, поскольку перемещает акцент на использование более «грязных» источников энергии.

Эксперт уверен, что прекращение строительства газопровода выгодно США и их союзникам. Андрей Сидоров, в свою очередь, выразил мнение, что действия немецких экоактивистов связаны с предстоящими выборами в Германии. Он отметил, что в случае победы партии «Зеленых» введение «Северного потока-2» в эксплуатацию может быть сорвано.

3 мая экологическая организация Nabu подала иск против разрешения Федерального морского и гидрографического агентства (BSH) на строительство газопровода «Северный поток-2». В апреле немецкие экологи также хотели помешать строительству «Северного потока-2»: природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe обратилась в суд с требованием отменить ранее выданное регулятором разрешение на прокладку газопровода в территориальных водах Германии.