Названы сроки возобновления строительства «Северного потока-2»

Строительство газопровода «Северный поток-2» может возобновиться в конце мая. Сейчас оно приостановлено из-за иска немецких экологов из организации Nabu, сообщаетРИА Новости со ссылкой на пресс-службу Федерального морского и гидрографического агентства (BSH).

«В марте 2018 года оператор Nord Stream 2 получил постоянное разрешение на прокладку трубопровода с конца мая до конца сентября», — заявили в организации.

Ранее Nabu оспорило разрешение BSH по укладке трубы в «исключительной экономической зоне Германии» на Балтийском море на участке в 16,5 километра. Оно действует до начала лета. По мнению немецких экологов, газопровод разрушает среду обитания на морском дне на площади размером «более 16 футбольных полей». Также специалисты отметили, что вмешательство в экосистему требует компенсационных мер.

В конце апреля власти Германии захотели быстро достроить и ввести в эксплуатацию российский экспортный газопровод «Северный поток-2». В ФРГ подчеркнули, что страна по-прежнему нуждается в надежных поставках газа из России.

Изначально «Северный поток-2» должен был быть введен в эксплуатацию в конце 2019 года. Однако из-за ограничений, наложенных со стороны США, участники проекта начали выходить из него.