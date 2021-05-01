Блинкен призовет Германию остановить строительство «Северного потока-2»

Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с главой МИД Германии Хайко Маасом призовет Берлин приостановить строительство газопровода «Северный поток-2». Об этом в ходе брифинга заявил исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер, сообщает ТАСС.

Переговоры запланированы в рамках министерской встречи Группы семи в Лондоне на следующей неделе. По словам Рикера, «Северный поток-2» «остается проблемой». «Мы будем продолжать очень ясно давать понять Германии наши взгляды на этот проект, что он должен быть остановлен», — заявил он.

Ранее стало известно, что власти Германии захотели быстро достроить и ввести в эксплуатацию российский экспортный газопровод «Северный поток-2». В ФРГ подчеркнули, что страна по-прежнему нуждается в надежных поставках газа из России.

Изначально «Северный поток-2» должен был быть введен в эксплуатацию в конце 2019 года. Однако из-за ограничений, наложенных со стороны США, его участники начали выходить из проекта. Сроки реализации многократно переносились и в данный момент точно не определены. В конце апреля российское судно Академик Черский начало укладывать трубы в водах Дании.

Зампред правительства России Александр Новак заявил, что строительство газопровода «Северный поток-2» завершат в 2021 году, но не назвал даты. С другой стороны, ранее глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный рассказал депутатам бундестага, что работы по «Северному потоку-2» завершатся до осени, и тогда уже можно будет поставлять газ.