Германия допустила рост потребности в российском газе

Потребности в поставках природного газа из России в следующие годы, скорее всего, вырастут, такой исход допустил министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер, передает РИА Новости.

«Потребности в последующие годы скорее вырастут, потому что мы в Германии выходим из атомной энергетики, из угольной энергетики, нам нужно больше газа», — сказал министр. По его словам, ФРГ получала газ из СССР и потом России на протяжении 40 лет. Газ Германии будет нужен еще несколько лет в качестве переходной технологии. «Это переходная технология, и с другого конца этого моста нас ждет новая возобновляемая энергетика», — заключил Альтмайер.

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Ранее стало известно, что власти Германии захотели быстро достроить и ввести в эксплуатацию российский экспортный газопровод «Северный поток-2». В ФРГ подчеркнули, что страна по-прежнему нуждается в надежных поставках газа из России.

Изначально «Северный поток-2» должен был быть введен в эксплуатацию в конце 2019 года. Однако из-за ограничений, наложенных со стороны США, его участники начали выходить из проекта. Сроки реализации многократно переносились и в данный момент точно не определены. В конце апреля российское судно Академик Черский начало укладывать трубы в водах Дании.

Зампред правительства России Александр Новак заявил, что строительство газопровода «Северный поток-2» завершат в 2021 году, но не назвал даты. С другой стороны, ранее глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный рассказал депутатам бундестага, что работы по «Северному потоку-2» завершатся до осени, и тогда уже можно будет поставлять газ.