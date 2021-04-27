Названо условие остановки «Северного потока-2»

Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков назвал условие, при котором строительство газопровода «Северный поток-2» остановится на неопределенный срок, пишут «Известия».

По его мнению, только солидарная позиция Евросоюза и ввод санкций, аналогичных американским, может помешать работам. Такой вариант Юшков называет крайне маловероятным, потому что некоторые европейские государства считают проект экономическим, а достройку его — более адекватным решением, чем оставить трубы на дне моря.

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Эксперт предположил, что Евросоюз может ввести запрет на оказание строительных услуг при прокладке газопровода в случае резкого обострения ситуации в Донбассе. А без этого хотя бы Германия не допустит санкций.

Ранее 27 апреля стало известно, что трубоукладчик «Академик Черский» начал укладку «Северного потока-2» в водах Дании. Ранее этим занималась только баржа «Фортуна».

Сроки завершения проекта пока остаются под вопросом. Так, глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный рассказал депутатам бундестага, что работы завершатся до осени. В свою очередь, зампред правительства России Александр Новак более осторожен, он говорит только о конце работ в 2021 году.

В начале апреля оператор строительства — компания Nord Stream 2 AG — сообщала, что газопровод готов на 95 процентов.

Главной угрозой проекту пока остаются санкции США, которые считают, что газопровод увеличит зависимость Европы от России и приведет к ухудшению положения на Украине. В Белом доме с помощью санкций пытаются не допустить поставок топлива, предлагая взамен использовать сжиженный природный газ.